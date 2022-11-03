Перевіряли об’єкти в Дніпрі та Жовтих Водах: МАГАТЕ не знайшла “брудну бомбу” в Україні

Нещодавно росія заявила, що Україна готує "брудну бомбу", яку планує використати на своїй території, щоб нібито звинуватити в цьому рф. У зв'язку із цим уряд України запросив інспекторів МАГАТЕ провести перевірку на ядерних об'єктах нашої країни.

Міжнародне агентство з атомної енергії провело перевірку та не виявило ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів в Україні.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Письмові запити України до МАГАТЕ про направлення груп інспекторів були надіслані після того, як росія висунула звинувачення в діяльності на трьох об’єктах – в Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Кодах та на ВО «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі, – розповів Гроссі.

Інспектори змогли провести всі заходи, їм надали безперешкодний доступ до об’єктів. Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів. Крім того, інспектори відібрали проби навколишнього середовища для аналізу у лабораторіях за гарантіями МАГАТЕ.

За запитом уряду України я негайно направив інспекторів у три місця для виконання їх незамінної технічної та незалежної ролі у перевірці фактів на місцях. Протягом кількох днів вони прибули туди й провели перевірки щодо забезпечення безпеки у складних умовах під час нинішнього конфлікту в Україні. Наша технічна та наукова оцінка результатів, які ми отримали, не виявила жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів на цих трьох об’єктах. Крім того, ми повідомимо про результати відбору проб довкілля якнайшвидше, — сказав генеральний директор Гроссі.

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