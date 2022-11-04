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Хотела увидеть одесское море и детей: медики исполнили последнее желание тяжелобольной женщины

Сегодня 10:31
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Медики исполнили последнее желание тяжелобольной 50-летней пациентки и привезли ее из Словакии в Одессу, где она смогла увидеть море и встретиться со своими сыном и дочерью.

Новости Днепра про Хотела увидеть одесское море и детей: медики исполнили последнее желание тяжелобольной женщины

У Татьяны, которая, спасаясь от войны, уехала в Словакию, обнаружили рак легких. За месяц метастазы разошлись по всему организму, опухоль сдавливала трахею и правый бронх, одно легкое не функционировало, женщина не могла самостоятельно глотать и питаться.

Поэтому к врачам обратился муж женщины Александр и сказал, что его жена хочет увидеть детей и море.

Медики решили исполнить последнее желание женщины и отвезли ее к жемчужине Черного моря. Маршрут протяженностью 1300 километров разбили на две части: Словакия-Львов и Львов-Одесса. Во Львове женщину поместили в больницу, стабилизировали и на следующий день отвезли в Одессу. Ее автомобиль снабдили всеми необходимыми медикаментами и кислородом, а также взяли врачей.

В результате Татьяна увидела море, дочь и сына.

Добро спасет мир!

Источник: VGORODE ОДЕССА.

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