Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей - Днепр Инфо
Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей
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Сегодня 21:56

У Дніпрі рятувальникам довелося визволяти сімох людей із колектора.

Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

Курйозний випадок стався надвечір 10 листопада у середмісті Дніпра. 

До рятувальників зателефонували містяни, які попросили визволити їх із підземного колектора. Вони повідомили надзвичайникам, що заблукали та не можуть самостійно вибратися на поверхню. 

Подія сталася поблизу вулиці Воскресенської. 

Приїхавши на місце події, рятувальники з’ясували, що на глибині 3 метри з невідомих причин перебуває 7 людей. На жаль, містяни не пояснили, що робили під землею.

Рятувальники відкрутили люки та дощові решітки, спустили драбини і допомогли людям вибратися.

Порятунком займалися 10 надзвичайників та 2 одиниці техніки. 

З дніпрянами все гаразд, медичної допомоги вони не потребували. 

Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

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Новости Днепра про Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людейУкраїнська

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