Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами: є руйнування

Сьогодні 09:03
просмотров

Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і гатили з артилерії.

Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами: є руйнування

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог масовано атакував область безпілотниками. П’ять з них збили наші оборонці – у Павлоградському, Кам’янському, Дніпровському та Криворізькому районах. Але два “шахеди” поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, – заявив очільник ОВА.

Також росіяни цілили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, та 5 разів гатили з важкої артилерії.

На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

Читайте також:

Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами: є руйнуванняУкраїнська Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами: є руйнуванняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині виявили групу, яка продавала канабіс по всій країні
Новини Дніпра
Сьогодні 08:40
На Дніпропетровщині виявили групу, яка продавала канабіс по всій країні

На Дніпропетровщині викрили міжрегіональну групу, яка розповсюджувала канабіс по всій території…

Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей
Новини Дніпра
Вчора 21:56
Заблукали під землею: у центрі Дніпра з колектора дістали сімох людей

У Дніпрі рятувальникам довелося визволяти сімох людей із колектора.

У Дніпрі 11 листопада будинки на 57 вулицях будуть без світла: усі адреси
Новини Дніпра
Вчора 20:49
У Дніпрі 11 листопада будинки на 57 вулицях будуть без світла: усі адреси

Декому вимкнуть світло навіть у суботу.

Дідусь із Дніпра облаштував у себе на городі електростанцію
Новини Дніпра
Вчора 20:07
Дідусь із Дніпра облаштував у себе на городі електростанцію

Власну електростанцію побудував 75-річний дідусь у себе на городі.

Наверх