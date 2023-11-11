Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами: є руйнування

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Ворог масовано атакував область безпілотниками. П’ять з них збили наші оборонці – у Павлоградському, Кам’янському, Дніпровському та Криворізькому районах. Але два “шахеди” поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, – заявив очільник ОВА.
Також росіяни цілили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, та 5 разів гатили з важкої артилерії.
На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.
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