Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами: є руйнування

Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами і гатили з артилерії.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог масовано атакував область безпілотниками. П’ять з них збили наші оборонці – у Павлоградському, Кам’янському, Дніпровському та Криворізькому районах. Але два “шахеди” поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали, – заявив очільник ОВА.

Також росіяни цілили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, та 5 разів гатили з важкої артилерії.

На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

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