Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами и били из артиллерии.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах. Но два «шахеда» попали по зданию. Есть разрушение. Возник пожар, который спасатели обуздали, — заявил глава ОВА.

Также россияне целили по Марганецкой общине Никопольщины и 5 раз били из тяжелой артиллерии.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

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