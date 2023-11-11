Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах. Но два «шахеда» попали по зданию. Есть разрушение. Возник пожар, который спасатели обуздали, — заявил глава ОВА.
Также россияне целили по Марганецкой общине Никопольщины и 5 раз били из тяжелой артиллерии.
К счастью, обошлось без погибших и раненых.
Читайте также:
Автор:
Без паники – все под контролем!
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Вчера, 4 ноября, целый день оккупационные войска наносили удары по…
Сегодня враг гнал по Никополю из артиллерии и запускал дроны.…
На Днепропетровщине разоблачили межрегиональную группу, которая распространяла каннабис по всей территории Украины.
Захватите с собой зонт!
В Днепре спасателям пришлось освобождать семь человек из коллектора.
11 ноября считается важной сакральной датой.
Некоторым выключат свет даже в субботу.
Собственную электростанцию построил 75-летний дедушка у себя на огороде.
В Никополе зафиксировали случай бешенства.
В Днепре на проспекте Хмельницкого произошла трамвайная пробка.
Уличный фонарь, лежавший в воде, запечатлели днепряне.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!