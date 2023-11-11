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Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения

Сегодня 09:03
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Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами и били из артиллерии.

Новости Днепра про Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Враг массированно атаковал область беспилотниками. Пять из них сбили наши защитники – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах. Но два «шахеда» попали по зданию. Есть разрушение. Возник пожар, который спасатели обуздали, — заявил глава ОВА.

Также россияне целили по Марганецкой общине Никопольщины и 5 раз били из тяжелой артиллерии.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

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