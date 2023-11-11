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  • На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

Сегодня 11:16
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На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Мужчина получил многочисленные повреждения и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Авария произошла 10 ноября около 17.00 в Криворожском районе г. Кривой Рог. Водитель автомобиля «МАЗ» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении и с места происшествия уехал, — говорится в сообщении полиции.

Свидетель ДТП преследовал нарушителя и помог полиции задержать 27-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Теперь нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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