На Дніпропетровщині водій вантажівки наїхав на 59-річного велосипедиста і втік

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Мужчина получил многочисленные повреждения и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Авария произошла 10 ноября около 17.00 в Криворожском районе г. Кривой Рог. Водитель автомобиля «МАЗ» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении и с места происшествия уехал, — говорится в сообщении полиции.
Свидетель ДТП преследовал нарушителя и помог полиции задержать 27-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Теперь нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
В Днепре задержали 19-летнюю девушку, которая делала "закладки" с наркотиками…
На Днепропетровщине разоблачили межрегиональную группу, которая распространяла каннабис по всей…
В Днепре спасателям пришлось освобождать семь человек из коллектора.
Некоторым выключат свет даже в субботу.
В Днепре задержали 19-летнюю девушку, которая делала "закладки" с наркотиками на территории парка в Индустриальном районе.
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами и били из артиллерии.
На Днепропетровщине разоблачили межрегиональную группу, которая распространяла каннабис по всей территории Украины.
Захватите с собой зонт!
В Днепре спасателям пришлось освобождать семь человек из коллектора.
11 ноября считается важной сакральной датой.
Некоторым выключат свет даже в субботу.
Собственную электростанцию построил 75-летний дедушка у себя на огороде.
В Никополе зафиксировали случай бешенства.
В Днепре на проспекте Хмельницкого произошла трамвайная пробка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!