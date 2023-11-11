Борис Філатов розкритикував мітингувальників під будівлею міськради

Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до мітингувальників, які виходили до будівлі міськради.

У своєму Telegram-каналі мер розкритикував мітингувальників.

Дивіться, шановні «активісти», «волонтери» та «мітингарі», безумовно та попри все я вважаю вас не просто корисними ідіотами. Не ображайтеся. Ви – у@бки. А містечкові «борці з корупцією» – це навіть не у@бки. Це боягузлива падаль, що здиміла в перші дні війни, аби потім (як ті жуки-скарабеї) повернутися через пів року до катання кульок з гівна, – заявив Борис Філатов.

Також мер нагадав, що його оголошено в розшук слідчим комітетом рф і на нього готували замах сепаратисти.

Борис Філатов також впевнений, що до реального громадянського суспільства мітингувальники не мають “жодного стосунку”.

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