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Борис Філатов розкритикував мітингувальників під будівлею міськради

Сьогодні 13:05
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Мер Дніпра Борис Філатов звернувся до мітингувальників, які виходили до будівлі міськради.

Новости Днепра про Борис Філатов розкритикував мітингувальників під будівлею міськради

У своєму Telegram-каналі мер розкритикував мітингувальників.

Дивіться, шановні «активісти», «волонтери» та «мітингарі», безумовно та попри все я вважаю вас не просто корисними ідіотами. Не ображайтеся. Ви – у@бки. А містечкові «борці з корупцією» – це навіть не у@бки. Це боягузлива падаль, що здиміла в перші дні війни, аби потім (як ті жуки-скарабеї) повернутися через пів року до катання кульок з гівна, – заявив Борис Філатов.

Також мер нагадав, що його оголошено в розшук слідчим комітетом рф і на нього готували замах сепаратисти. 

Борис Філатов також впевнений, що до реального громадянського суспільства мітингувальники не мають “жодного стосунку”.

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Новости Днепра про Борис Філатов розкритикував мітингувальників під будівлею міськрадиУкраїнська

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