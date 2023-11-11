У Дніпрі згорів гараж з авто всередині

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Повідомлення про пожежу надійшло вчора, о 20:38.
На місці рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить гараж з автомобілем всередині на площі 120 кв. м, – сказано у повідомленні пресслужби ДСНС.
Займання локалізували за півтори години.
На щастя, загиблих та постраждалих у пожежі немає.
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Козенко Антон
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