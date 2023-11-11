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У Дніпрі згорів гараж з авто всередині

Сьогодні 15:07
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У Дніпрі горів гараж на провулку Райніса Амур-Нижньодніпровського району.

Новости Днепра про У Дніпрі згорів гараж з авто всередині

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло вчора, о 20:38.

На місці рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить гараж з автомобілем всередині на площі 120 кв. м, – сказано у повідомленні пресслужби ДСНС.

Займання локалізували за півтори години. 

На щастя, загиблих та постраждалих у пожежі немає. 

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