В Днепре сгорел гараж с авто внутри

К счастью, погибших и пострадавших в пожаре нет.

На месте спасатели установили, что на территории частного домовладения горит гараж с автомобилем внутри на площади 120 кв. м, — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило вчера в 20:38.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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