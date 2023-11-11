В Днепре сгорел гараж с авто внутри

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило вчера в 20:38.
На месте спасатели установили, что на территории частного домовладения горит гараж с автомобилем внутри на площади 120 кв. м, — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Возгорание локализовали через полтора часа.
К счастью, погибших и пострадавших в пожаре нет.
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Козенко Антон
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