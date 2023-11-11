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В Днепре сгорел гараж с авто внутри

Сегодня 15:07
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У Дніпрі горів гараж на провулку Райніса Амур-Нижньодніпровського району.

Новости Днепра про В Днепре сгорел гараж с авто внутри

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило вчера в 20:38.

На месте спасатели установили, что на территории частного домовладения горит гараж с автомобилем внутри на площади 120 кв. м, — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Возгорание локализовали через полтора часа.

К счастью, погибших и пострадавших в пожаре нет.

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