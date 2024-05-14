Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

На початку лютого 2022 року Верховний Суд України повернув найвідоміший довгобуд Дніпра – готель «Вітрило» у власність міста. Що з ним далі буде – поки що невідомо. Будівля стоїть на набережній недобудованою примарою з 1987 року.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як будувався «Парус».

Проект будівництва будівлі розробили у 1972 році. На той час це мав бути один із найсучасніших готелів – з басейном та вертолітним майданчиком на даху. Для його будівництва на річці намили спеціальну ділянку. Планувалося звести будинок на 32 поверхи заввишки.

До 1987 року залишалося оформити внутрішнє оздоблення номерів, тут вже було встановлено двері та вікна. Сама будівля була готова на 80%. Але гроші на будівництво закінчилися, і роботи зупинилися.

Вже на початку 1990-х років на території готелю стали жити наркомани та бомжі. Місце стало одним із найнебезпечніших у місті. Біля готелю регулярно відбувалися пограбування, зґвалтування.

Любителі екстриму приходили до «Парусу» погуляти, частина з них загинули внаслідок нещасних випадків. Приходили сюди і охочі покінчити життя самогубством. За весь час «Парус» забрав життя понад півсотні людей.

З початку 2000-х готель перейшов у приватну власність.

Але через два десятиліття було повернуто до громади. Тоді ж мер Дніпра Борис Філатов заявив, що готель підірвуть і знесуть, пізніше з’явився проект реконструкції території навколо готелю. Але ці плани були до повномасштабного вторгнення. Коли їх буде втілено і чи взагалі будуть вони реалізовані – невідомо.

фото: А. Волок

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