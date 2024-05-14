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  • Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:41
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На початку лютого 2022 року Верховний Суд України повернув найвідоміший довгобуд Дніпра – готель «Вітрило» у власність міста. Що з ним далі буде – поки що невідомо. Будівля стоїть на набережній недобудованою примарою з 1987 року.

Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як будувався «Парус».

Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

Проект будівництва будівлі розробили у 1972 році. На той час це мав бути один із найсучасніших готелів – з басейном та вертолітним майданчиком на даху. Для його будівництва на річці намили спеціальну ділянку. Планувалося звести будинок на 32 поверхи заввишки.

Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

До 1987 року залишалося оформити внутрішнє оздоблення номерів, тут вже було встановлено двері та вікна. Сама будівля була готова на 80%. Але гроші на будівництво закінчилися, і роботи зупинилися.

Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

Вже на початку 1990-х років на території готелю стали жити наркомани та бомжі. Місце стало одним із найнебезпечніших у місті. Біля готелю регулярно відбувалися пограбування, зґвалтування.

Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

Любителі екстриму приходили до «Парусу» погуляти, частина з них загинули внаслідок нещасних випадків. Приходили сюди і охочі покінчити життя самогубством. За весь час «Парус» забрав життя понад півсотні людей.

Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

З початку 2000-х готель перейшов у приватну власність.

Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

Але через два десятиліття було повернуто до громади. Тоді ж мер Дніпра Борис Філатов заявив, що готель підірвуть і знесуть, пізніше з’явився проект реконструкції території навколо готелю. Але ці плани були до повномасштабного вторгнення. Коли їх буде втілено і чи взагалі будуть вони реалізовані – невідомо.

Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)

фото: А. Волок

 

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Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Найвідоміша недобудова міста: унікальні фото будівництва готелю «Парус» у Дніпрі (ФОТО)Русский

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