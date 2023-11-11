На Днепропетровщине задержали мужчину, который срывал с пожилых женщин золотые украшения

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
В основном от рук злоумышленника страдали пожилые женщины.
К преступлениям причастен ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний уроженец соседней области. Завладев личными вещами потерпевших, фигурант скрывался с места преступления, — говорится в сообщении полиции.
Следователи задержали правонарушителя и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают, кто мог пострадать от преступных действий.
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Козенко Антон
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