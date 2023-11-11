На Днепропетровщине задержали мужчину, который срывал с пожилых женщин золотые украшения

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, кто мог пострадать от преступных действий.

Следователи задержали правонарушителя и сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения) УКУ.

К преступлениям причастен ранее судимый за аналогичные преступления 32-летний уроженец соседней области. Завладев личными вещами потерпевших, фигурант скрывался с места преступления, — говорится в сообщении полиции.

В основном от рук злоумышленника страдали пожилые женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

В Днепропетровской области задержали 32-летнего подозреваемого, за серию ограблений.

На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся…

Жители дома 118 на Победе против того, чтобы на месте…

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к митингующим, выходившим к зданию…

В Днепре сгорел гараж с авто внутри У Дніпрі горів гараж на провулку Райніса Амур-Нижньодніпровського району. 2 просмотров

В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти На Днепропетровщине 49-летний житель Томаковской поселковой территориальной общины подозревается в жестоком убийстве. 3 просмотров

Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсовета Мэр Днепра Борис Филатов обратился к митингующим, выходившим к зданию горсовета. 12 просмотров

В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии Жители дома 118 на Победе против того, чтобы на месте трагедии, в которой погибли 46 человек, создавали памятный мемориал и мемориальный сквер. 3 просмотров

На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. 4 просмотров

В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ В Днепре задержали 19-летнюю девушку, которая делала "закладки" с наркотиками на территории парка в Индустриальном районе. 3 просмотров

Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами и били из артиллерии. 6 просмотров