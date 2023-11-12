На Дніпропетровщині рятувальники діставали з пастки корову

Тварина впала у глибоку яму та не змогла вибратися самостійно.
Місцевим жителям довелося викликати рятувальників, щоб врятувати корову з пастки.
Надзвичайники обв’язали худобу мотузкою до маніпулятора, після чого почали рятувальну операцію.
Цілу та неушкоджену, хоча й перелякану, тварину вдалося дістати на поверхню.
До роботи були залучені 4 співробітників ДСНС.
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