На Дніпропетровщині рятувальники діставали з пастки корову

На вулиці Степова селища Українка Криворізького району стався неприємний інцидент із коровою.

Тварина впала у глибоку яму та не змогла вибратися самостійно.

Місцевим жителям довелося викликати рятувальників, щоб врятувати корову з пастки.

Надзвичайники обв’язали худобу мотузкою до маніпулятора, після чого почали рятувальну операцію.

Цілу та неушкоджену, хоча й перелякану, тварину вдалося дістати на поверхню.

До роботи були залучені 4 співробітників ДСНС.

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