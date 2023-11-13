В Днепре уже 70% жилых домов с отоплением: запущено более 230 котельных

В Днепре 10 ноября начали отопительный сезон.

По состоянию на 18:00 12 ноября в городе запущено 233 котельных (62,3% от общего количества).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Уже теплом обеспечены:

2226 жилых домов (70,6%);

49 больниц (64,5%);

138 школ (68,7%);

106 детсадов (63,1%).

Коммунальщики и обслуживающие организации работают в усиленном режиме. Дома на подачу тепла открывают постепенно, чтобы снизить риск возникновения аварийных ситуаций, – отметили в городском совете.

Напомним, ранее мы сообщали, что для того, чтобы потеплело в квартирах всех горожан, нужно время – примерно 10-14 дней. Это связано с технологическими процессами, пусконаладочными работами (открытие вводных задвижек, устранение воздушных пробок во внутридомовых системах и т.п.).

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