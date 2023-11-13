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  • У Дніпрі вже 70% житлових будинків з опаленням: запущено понад 230 котельних

У Дніпрі вже 70% житлових будинків з опаленням: запущено понад 230 котельних

Сьогодні 09:35
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У Дніпрі 10 листопада почали опалювальний сезон.

Новости Днепра про У Дніпрі вже 70% житлових будинків з опаленням: запущено понад 230 котельних

Станом на 18:00 12 листопада у місті запущено 233 котельні (62,3% від загальної кількості).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Уже теплом забезпечені:

  • 2226 житлових будинків (70,6%);
  • 49 лікарень (64,5%);
  • 138 шкіл (68,7%);
  • 106 дитсадків (63,1%).

Комунальники та обслуговуючі організації працюють в посиленому режимі. Будинки на подачу тепла відкриваються поступово, щоб зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій, – зазначили у міській раді.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що для того, щоб потепліло у квартирах всіх містян, треба час – приблизно 10-14 днів. Це пов’язано з технологічними процесами, пусконалагоджувальними роботами (відкриття ввідних засувок, усунення повітряних пробок у внутрішньобудинкових системах тощо).

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Новости Днепра про У Дніпрі вже 70% житлових будинків з опаленням: запущено понад 230 котельнихУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вже 70% житлових будинків з опаленням: запущено понад 230 котельнихРусский

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