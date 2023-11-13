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Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло: адреси

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло: адреси

Сьогодні, 13 листопада, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
  • пров. Зимовий: 1-6, 8;
  • вул. Переможців: 8-А, 31-39 (непарні), 40-47, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (парні);
  • вул. Автозаводська: 1, 51-61 (непарні), 88-А, 90-106 (парні), 112-124 (парні), 128-136 (парні);
  • вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
  • пров. Крамського: 1, 4;
  • вул. Правди: 1-23, 24-А, 25-38, 40, 42, 44-66;
  • вул. Пржевальського: 2-А, 4, 6, 8;
  • вул. Сєдова: 1-А, 2-А, 3-5, 7-15, 16-А, 17-20, 22;
  • пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (парні);
  • пров. Ізюмський: 12, 14, 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (непарні), 63-А, 65-А, 67, 69-А, 71-А, 73-81 (непарні), 83-А, 85-95 (непарні), 109;
  • пров. Ізюмський другий: 33;
  • пров. Криворізький: 4;
  • проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 14, 16-21, 22-А, 23-32, 33-Б, 35-А, 36, 37, 39;
  • просп. Слобожанський: 40.

Компанія ДТЕК про проведення планових ремонтних робіт поки не повідомляла.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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