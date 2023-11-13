Сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло: адреси
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Сьогодні, 13 листопада, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК
з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Зимова: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
пров. Зимовий: 1-6, 8;
вул. Переможців: 8-А, 31-39 (непарні), 40-47, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (парні);
вул. Автозаводська: 1, 51-61 (непарні), 88-А, 90-106 (парні), 112-124 (парні), 128-136 (парні);
вул. Крамського: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
пров. Крамського: 1, 4;
вул. Правди: 1-23, 24-А, 25-38, 40, 42, 44-66;
вул. Пржевальського: 2-А, 4, 6, 8;
вул. Сєдова: 1-А, 2-А, 3-5, 7-15, 16-А, 17-20, 22;
пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (парні);
пров. Ізюмський: 12, 14, 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (непарні), 63-А, 65-А, 67, 69-А, 71-А, 73-81 (непарні), 83-А, 85-95 (непарні), 109;
пров. Ізюмський другий: 33;
пров. Криворізький: 4;
проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12, 14, 16-21, 22-А, 23-32, 33-Б, 35-А, 36, 37, 39;
просп. Слобожанський: 40.
Компанія ДТЕК про проведення планових ремонтних робіт поки не повідомляла.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12;
(095) 732-12-12;
(096) 732-12-12;
(073) 732-12-12.
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