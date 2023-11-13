Сегодня в Днепре будут выключать свет: адреса

Сегодня, 13 ноября, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Компания ДТЭК о проведении плановых ремонтных работ пока не сообщала.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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