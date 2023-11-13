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Сегодня в Днепре будут выключать свет: адреса

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре будут выключать свет: адреса

Сегодня, 13 ноября, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Зимняя: 1-11, 12-А, 13-18, 20;
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • ул. Победителей: 8-А, 31-39 (нечетные), 40-47, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (четные);
  • ул. Автозаводская: 1, 51-61 (нечетные), 88-А, 90-106 (четные), 112-124 (четные), 128-136 (четные);
  • ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
  • пер. Крамского: 1, 4;
  • ул. Правды: 1-23, 24-А, 25-38, 40, 42, 44-66;
  • ул. Пржевальского: 2-А, 4, 6, 8;
  • ул. Седова: 1-А, 2-А, 3-5, 7-15, 16-А, 17-20, 22;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (четные);
  • пер. Изюмский: 12, 14, 31-41 (нечетные), 43-А, 45, 46-А, 47, 51, 55-61 (нечетные), 63-А, 65-А, 67, 69-А, 71- А, 73-81 (нечетные), 83-А, 85-95 (нечетные), 109;
  • пер. Изюмский второй: 33;
  • пер. Криворожский: 4;
  • проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 14, 16-21, 22-А, 23-32, 33-Б, 35-А, 36, 37, 39;
  • просп. Слобожанский: 40.

Компания ДТЭК о проведении плановых ремонтных работ пока не сообщала.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре будут выключать свет: адресаУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре будут выключать свет: адресаРусский

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