У Дніпрі на Калиновій впіймали літаючий автомобільний номер

У Дніпрі на вулиці Калиновій містяни побачили літаючий автомобільний номер.

Про це повідомляє Дмитро Колоколов у своєму Facebook.

Чоловік знайшов номерний знак, який, судячи з усього, належить володарю електрокара.

Номер передний, принадлежащий электромобилю. Владелец летающего номера отзовись, – пише Дмитро на своій сторінці у соцмережах.

Чоловік заздалегідь дякує усім за допомогу у пошуках.

Володарю номеру для повернення свого літаючого знака треба звернутися за телефоном 0979109926.

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