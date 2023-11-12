У Дніпрі на Калиновій впіймали літаючий автомобільний номер

Про це повідомляє Дмитро Колоколов у своєму Facebook.
Чоловік знайшов номерний знак, який, судячи з усього, належить володарю електрокара.
Номер передний, принадлежащий электромобилю. Владелец летающего номера отзовись, – пише Дмитро на своій сторінці у соцмережах.
Чоловік заздалегідь дякує усім за допомогу у пошуках.
Володарю номеру для повернення свого літаючого знака треба звернутися за телефоном 0979109926.
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