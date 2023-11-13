В Никополе вопреки запрету волонтер ходит кормить кошек, живущих на побережье, и ищет им новую семью

Волонтер у Никополя подкармливает кошек, живущих на прибрежных территориях. Это самая опасная локация в месте, ведь при обстреле чаще всего прилетает именно сюда. Несмотря на громкие звуки, здесь живут бродячие коты, которых Анастасия взяла под свое крыло. Одного котика уже убили, поэтому для другого ищут хозяев.
Помогите, пожалуйста, найти семью для Маруси, которая живет там же под обстрелами, и моего ангела-хранителя, сопровождающего и оберегающего меня, пока я накормлю всех брошенных и бездомных, там где ходить запрещено… Ибо кто знает, вернешься ли ты оттуда в следующий раз… Помогите ей, умоляю! Наши Ангелы-Хранители должны жить рядом с людьми, – обратилась Настя в сообщении на своей Facebook-странице.
Одного котика спасти не удалось. Во время одного из обстрелов он погиб. Как отметила Настя, это была последняя для него осень.
На фото ниже – Маруся. Для нее сейчас ищут новых хозяев. В комментариях под постом отозвался Андрей, который предложил забрать кошку к себе, впрочем, пока неизвестно, сделал ли это мужчина.
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