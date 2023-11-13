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У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родину

Сьогодні 11:08
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Волонтерка із Нікополя ризикує життям, щоб ходити годувати котів, які живуть на прибережних територіях.

Новости Днепра про У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родину

Волонтерка у Нікополя підгодовує котів, які живуть на прибережних територіях. Це найнебезпечніша локація у місці, адже під час обстрілів найчастіше прилітає саме сюди. Попри гучні звуки тут живуть бродячі коти, яких Анастасія взяла під своє крило. Одного котика вже вбили, тому для іншого наразі шукають господарів.

Допоможіть, будь ласка, знайти родину для Марусі, яка живе там же під обстрілами, і мого янгола-охоронця, яка супроводжує і оберігає мене, поки я нагодую всіх покинутих і безхатніх, там де ходити заборонено… Бо хто знає, чи повернешся ти звідти наступного разу… Допоможіть їй, благаю! Наші Янголи-Охоронці повинні жити поруч з людьми, – звернулася Настя у дописі на своїй Facebook-сторінці. 

Одного котика врятувати не вдалося. Під час одного з обстрілів він помер. Як зазначила Настя, це була остання для нього осінь. 

Новости Днепра про У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родину

На фото нижче – Маруся. Для неї наразі шукають нових господарів. У коментарях до допису відгукнувся пан Андрій, який запропонував забрати кішку до себе, втім, поки що невідомо, чи чоловік це зробив. 

Новости Днепра про У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родину

Новости Днепра про У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родину

Новости Днепра про У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родину

Новости Днепра про У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родину

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Новости Днепра про У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родинуУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі попри заборону волонтерка ходить годувати котів, які живуть на прибережжі, та шукає їм нову родинуРусский

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