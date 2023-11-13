В Днепре в руках у мальчика взорвался боеприпас: комментарий полиции и что с пострадавшим

Ужасный инцидент произошел вчера вечером, 12 ноября, на Донецком шоссе.

Там в одной из квартир прогремел взрыв – в руках 12-летнего мальчика взорвался боеприпас.

Как сообщили журналисту dnepr.info в полиции, вызов на линию «102» поступил в 20:46.

По предварительной информации, 12-летний мальчик в квартире пытался разобрать боеприпас, который нашел его старший брат. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Указанный вопрос находится на контроле ювенальных полицейских.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: