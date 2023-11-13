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  • У Дніпрі в руках у хлопчика вибухнув боєприпас: коментар поліції та що з постраждалим

У Дніпрі в руках у хлопчика вибухнув боєприпас: коментар поліції та що з постраждалим

Сьогодні 12:25
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Жахливий інцидент стався учора ввечері, 12 листопада, на Донецькому шосе.

Новости Днепра про У Дніпрі в руках у хлопчика вибухнув боєприпас: коментар поліції та що з постраждалим

Там в одній із квартир пролунав вибух – у руках в 12-річного хлопця вибухнув боєприпас.

Як повідомили журналісту dnepr.info у поліції, виклик на лінію “102” надійшов о 20:46.

За попередньою інформацією, 12-річний хлопчик у квартирі намагався розібрати боєприпас, який знайшов його старший брат. Постраждалий отримав травми, його госпіталізували до лікарні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вказане питання знаходиться на контролі ювенальних поліцейських.

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Новости Днепра про У Дніпрі в руках у хлопчика вибухнув боєприпас: коментар поліції та що з постраждалимУкраїнська

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