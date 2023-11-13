В Італії прокинувся найвищий вулкан Європи: лавовий фонтан сягнув 4,5 км

У Сицилії почав виверження найактивніший вулкан Європи.

12 листопада на острові Сицилія почав виверження найвищий вулкан Європи, повідомляє Національний інститут геофізики та вулканології Італії. За словами фахівців, фонтан із лави сягнув 4,5 км заввишки. Попри це ситуація наразі під контролем, а міжнародний аеропорт Вінченцо працює в штатному режимі.

Етна – найвищий та найактивніший вулкан Європи. Як зазначають науковці, почалася пароксизмальна активність у жерлі вогняної гори, яка супроводжується викидами лави та попелу, що летить у передгірні селища з північної сторони острова.

Висота еруптивного стовпа лави, яка б’є з вулкана – приблизно в 4500 метрів над рівнем моря.

Фахівці зазначають, що в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. Кожен із яких у середньому що три місяці викидає потоки лави.

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