В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сегодня, 13 ноября, в Днепре на жилом массиве Западный произошла авария – там водитель автомобиля Volkswagen сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на патрульную полицию.

На место ДТП вызвали медиков и правоохранителей.

Пострадавшую 74-летнюю женщину госпитализировали в больницу – у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб правого бедра.

На месте работает следователь по ДТП.

Видео момента:

Видео: Telegram-канал «Днепр оперативный».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай.

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