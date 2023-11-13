В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента

Сегодня, 13 ноября, в Днепре на жилом массиве Западный произошла авария – там водитель автомобиля Volkswagen сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.
Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на патрульную полицию.
На место ДТП вызвали медиков и правоохранителей.
Пострадавшую 74-летнюю женщину госпитализировали в больницу – у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб правого бедра.
На месте работает следователь по ДТП.
Видео момента:
Видео: Telegram-канал «Днепр оперативный».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай.
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