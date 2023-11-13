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В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай

Сегодня 11:43
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Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай

Сегодня, 13 ноября, в Днепре произошел ужасный инцидент – на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Днепряне вызвали на место скорую. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.

Новости Днепра про В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай

Пожалуйста, будьте осторожны!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 77-летняя женщина вышла из трамвая и попала под колеса грузовика.

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