В Днепре на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай

Сегодня, 13 ноября, в Днепре произошел ужасный инцидент – на Старомостовой площади 88-летняя женщина попала под трамвай.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Днепряне вызвали на место скорую. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.
Пожалуйста, будьте осторожны!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 77-летняя женщина вышла из трамвая и попала под колеса грузовика.
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