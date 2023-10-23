В Днепре 77-летняя женщина вышла из трамвая и попала под колеса грузовика

Там грузовик DAF переехал 77-летнюю женщину. К сожалению, от полученных травм потерпевшая умерла на месте.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Отмечается, что бабушка вышла из трамвая и переходила дорогу. В этот момент она и попала под колеса фуры.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в субботу, 21 октября, на проспекте Мазепы фура наехала на пожилую женщину. Старушка переходила дорогу рядом с пешеходным переходом. От полученных травм она умерла на месте. Также мы сообщали, что в Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру.
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