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В Днепре 77-летняя женщина вышла из трамвая и попала под колеса грузовика

Сегодня 14:29
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Сегодня, 23 октября, в Днепре на проспекте Мазепы снова произошла смертельная авария.

Новости Днепра про В Днепре 77-летняя женщина вышла из трамвая и попала под колеса грузовика

Там грузовик DAF переехал 77-летнюю женщину. К сожалению, от полученных травм потерпевшая умерла на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Отмечается, что бабушка вышла из трамвая и переходила дорогу. В этот момент она и попала под колеса фуры.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре 77-летняя женщина вышла из трамвая и попала под колеса грузовика

Напомним, в субботу, 21 октября, на проспекте Мазепы фура наехала на пожилую женщину. Старушка переходила дорогу рядом с пешеходным переходом. От полученных травм она умерла на месте. Также мы сообщали, что в Днепре возле речпорта произошла ужасная авария: Lanos влетел в припаркованную фуру.

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