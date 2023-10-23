В отпуске внезапно прервалась жизнь 32-летнего защитника с Днепропетровщины

Вечная слава!

21 октября внезапно прервалась жизнь военнослужащего Сергея Садовника. Он находился дома, в отпуске, в кругу самых родных. Воину было 32 года.

Об этом сообщили на ФБ-странице Синельниковского городского совета.

Сергей долгое время работал на железной дороге. Когда началась полномасштабная война, не дожидаясь повестки, сам пошел в военкомат. Пополнил ряды Национальной гвардии Украины в марте 2022 года. Служил на Донецком и Харьковском направлениях.

Был решительным, смелым и отважным воином. Вместе с побратимами давал достойный отпор врагу. Потому что безгранично любил Украину, свою семью, мечтал о счастливом будущем в свободной независимой стране, – отметили в горсовете.

Попрощаются с воином сегодня, 23 октября.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Героя! Вечная память!

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