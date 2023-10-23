В отпуске внезапно прервалась жизнь 32-летнего защитника с Днепропетровщины

21 октября внезапно прервалась жизнь военнослужащего Сергея Садовника. Он находился дома, в отпуске, в кругу самых родных. Воину было 32 года.
Об этом сообщили на ФБ-странице Синельниковского городского совета.
Сергей долгое время работал на железной дороге. Когда началась полномасштабная война, не дожидаясь повестки, сам пошел в военкомат. Пополнил ряды Национальной гвардии Украины в марте 2022 года. Служил на Донецком и Харьковском направлениях.
Был решительным, смелым и отважным воином. Вместе с побратимами давал достойный отпор врагу. Потому что безгранично любил Украину, свою семью, мечтал о счастливом будущем в свободной независимой стране, – отметили в горсовете.
Попрощаются с воином сегодня, 23 октября.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким Героя! Вечная память!
Читайте также:
Автор:
Присмотритесь внимательно к фото!
Еще есть время зарядить телефон!
Во время ракетной атаки на Кривой Рог погиб мужчина.
Нужна ваша помощь!
Присмотритесь внимательно к фото!
Еще есть время зарядить телефон!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Днепровский комик Юрий Ткач извинился за то, что проводил свадьбу у одного из подозреваемых по делу о "секс-вечеринках".
СК Днепр-1 продолжает погоню за лидерами турнира и победную серию.
Сегодня днем российские войска снова обстреливали мирные общины на Днепропетровщине.
Сегодня спасатели вытащили в водоеме вблизи села Красные Поды человека без признаков жизни.
С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.
Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
На войне погиб защитник Украины из Днепропетровской области Горелый Роман Юрьевич.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!