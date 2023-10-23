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В больнице Днепра спасли воина, в шею которого попала пуля

Сегодня 10:00
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Спасибо медикам за спасенную жизнь!

Новости Днепра про В больнице Днепра спасли воина, в шею которого попала пуля

Днепровские врачи спасли бойца, в шею которого попала пуля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Анатолий Бакаев.

Медики сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти нашего защитника. У них все получилось – и сегодня воин продолжает защищать нас на передовой.

Его история – это напоминание о том, как важно быть верным своим убеждениям, несмотря на какие-либо трудности. Воин стал настоящим героем, а его история напоминает нам о том, как важно помнить и уважать тех, кто стоит на защите нашей страны. Он – живой пример того, как волею и верой можно преодолеть даже самые тяжелые испытания. Его имя стало символом силы, решительности и несокрушимости, а его история вдохновляет на подвиги, – написал Анатолий Бакаев.

Желаем Герою здоровья и поскорее вернуться домой с Победой!

Новости Днепра про В больнице Днепра спасли воина, в шею которого попала пуля

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре женщину спасали от инсульта.

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