В Днепре три популярных трамвая снова курсируют по привычному маршруту: есть ли еще изменения

Важная информация!

В Днепре трамваи №12, №17 и №19 снова курсируют по привычному маршруту.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Напомним, ранее эти трамваи с 9:30 до 18:00 меняли курсирование из-за ремонта трамвайного переезда на перекрестке ул. Сичеславская Набережная – ул. Княгини Ольги.

Но есть и другие изменения в работе общественного транспорта.

Так, продолжается ремонт дорожного покрытия на ул. Победы, поэтому маршрутки №34 курсируют в объезд через ул. Казака Мамая без проезда остановки «Переулок Студенческий».

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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