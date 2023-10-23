В Днепре три популярных трамвая снова курсируют по привычному маршруту: есть ли еще изменения

В Днепре трамваи №12, №17 и №19 снова курсируют по привычному маршруту.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Напомним, ранее эти трамваи с 9:30 до 18:00 меняли курсирование из-за ремонта трамвайного переезда на перекрестке ул. Сичеславская Набережная – ул. Княгини Ольги.
Но есть и другие изменения в работе общественного транспорта.
Так, продолжается ремонт дорожного покрытия на ул. Победы, поэтому маршрутки №34 курсируют в объезд через ул. Казака Мамая без проезда остановки «Переулок Студенческий».
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Читайте также:
Автор:
Вечная слава!
Присмотритесь внимательно к фото!
Еще есть время зарядить телефон!
Во время ракетной атаки на Кривой Рог погиб мужчина.
Вечная слава!
Присмотритесь внимательно к фото!
Еще есть время зарядить телефон!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Днепровский комик Юрий Ткач извинился за то, что проводил свадьбу у одного из подозреваемых по делу о "секс-вечеринках".
СК Днепр-1 продолжает погоню за лидерами турнира и победную серию.
Сегодня днем российские войска снова обстреливали мирные общины на Днепропетровщине.
Сегодня спасатели вытащили в водоеме вблизи села Красные Поды человека без признаков жизни.
С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.
Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!