Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка наїхала на літню жінку

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.

Старенька переходила вулицю поряд із пішохідним переходом, але все ж не по самій “зебрі”.

Схоже на те, що водій вантажівки не помітив жінку і наїхав на жінку.

Від отриманих травм жінка загинула, офіційних коментарів поліції щодо ситуації не було.

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