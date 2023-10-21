Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка наїхала на літню жінку

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.
Інцидент потрапив на камери відеоспостереження.
Старенька переходила вулицю поряд із пішохідним переходом, але все ж не по самій “зебрі”.
Схоже на те, що водій вантажівки не помітив жінку і наїхав на жінку.
Від отриманих травм жінка загинула, офіційних коментарів поліції щодо ситуації не було.
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