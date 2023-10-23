У Дніпрі 77-річна жінка вийшла з трамвая і потрапила під колеса вантажівки

Сьогодні, 23 жовтня, у Дніпрі на проспекті Мазепи знову сталася смертельна аварія.

Там вантажівка DAF переїхала 77-річну жінку. На жаль, від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Зазначається, що бабуся вийшла з трамвая і переходила дорогу. У цей момент вона і потрапила під колеса фури.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, на проспекті Мазепи фура наїхала на літню жінку. Старенька переходила дорогу поряд із пішохідним переходом. Від отриманих травм бабуся померла на місці. Також ми повідомляли, що у Дніпрі біля річпорту сталася жахлива аварія: Lanos влетів у припарковану фуру.

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