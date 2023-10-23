У Дніпрі 77-річна жінка вийшла з трамвая і потрапила під колеса вантажівки

Там вантажівка DAF переїхала 77-річну жінку. На жаль, від отриманих травм потерпіла померла на місці.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Зазначається, що бабуся вийшла з трамвая і переходила дорогу. У цей момент вона і потрапила під колеса фури.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, у суботу, 21 жовтня, на проспекті Мазепи фура наїхала на літню жінку. Старенька переходила дорогу поряд із пішохідним переходом. Від отриманих травм бабуся померла на місці. Також ми повідомляли, що у Дніпрі біля річпорту сталася жахлива аварія: Lanos влетів у припарковану фуру.
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Александра Лучка
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