У Дніпрі біля річпорту сталася жахлива аварія: Lanos влетів у припарковану фуру

Сьогодні вночі, 23 жовтня, у Дніпрі на Січеславській Набережній, біля річпорту, сталася жахлива аварія – там водій автомобіля Daewoo Lanos влетів у припарковану вантажівку MAN.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У результаті зіткнення легковик сильно зім’яло.
Водій авто отримав травми – його госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, він був напідпитку.
Вранці пошкоджений Daewoo Lanos забрав евакуатор.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі легковик наїхав на дитячу автівку (ВІДЕО).
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