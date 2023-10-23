У Дніпрі біля річпорту сталася жахлива аварія: Lanos влетів у припарковану фуру

Водія госпіталізували до лікарні.

Сьогодні вночі, 23 жовтня, у Дніпрі на Січеславській Набережній, біля річпорту, сталася жахлива аварія – там водій автомобіля Daewoo Lanos влетів у припарковану вантажівку MAN.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У результаті зіткнення легковик сильно зім’яло.

Водій авто отримав травми – його госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, він був напідпитку.

Вранці пошкоджений Daewoo Lanos забрав евакуатор.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі легковик наїхав на дитячу автівку (ВІДЕО).

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