У Дніпрі на Старомостовій площі 88-річна жінка потрапила під трамвай

Сьогодні, 13 листопада, у Дніпрі стався жахливий інцидент – на Старомостовій площі 88-річна жінка потрапила під трамвай.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Дніпряни викликали на місце швидку. Постраждалу пенсіонерку госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою.
Будь ласка, будьте обережні!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 77-річна жінка вийшла з трамвая і потрапила під колеса вантажівки.
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У виші цей скандал поки не коментують.
У Дніпрі 10 листопада почали опалювальний сезон.
Площа займання склала 40 кв. м.