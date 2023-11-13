У Дніпрі на Старомостовій площі 88-річна жінка потрапила під трамвай

Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Сьогодні, 13 листопада, у Дніпрі стався жахливий інцидент – на Старомостовій площі 88-річна жінка потрапила під трамвай.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Дніпряни викликали на місце швидку. Постраждалу пенсіонерку госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою.

Будь ласка, будьте обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 77-річна жінка вийшла з трамвая і потрапила під колеса вантажівки.

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