У Дніпрі оскаржили договір реконструкції спортивного палацу “Метеор” на 1,3 млрд гривень

У Дніпрі прокуратура розбиралася у справі реконструкції "Метеора".

Як повідомили в обласній прокуратурі, правоохоронці оскаржили договір з реконструкції спортивного палацу “Метеор”.

Ще у 2021 році департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав угоду з ТОВ щодо реконструкції “Метеору”. Загальна вартість ремонту мала скласти 1,3 мільярда гривень. Завершити роботу компанія пообіцяла до кінця 2023 року.

Підрядники отримали 28 млн гривень авансу, щоб придбати будівельні матеріали. Як зазначили в прокуратурі, ТОВ не мало на меті завершити реконструкцію у зазначений термін. Компанія безпідставно посилалася на дію воєнного стану, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами.

Прокуратура звернулася до суду, щоб оскаржити угоду. 13 листопада правоохоронці повідомили, що укладений договір розірвали, товариство повернуло аванс. Таким чином вдалося попередити витрату понад 1,3 млрд грн бюджетних коштів.

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