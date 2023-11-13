У Павлограді судили пару, яка вкрала троянди з клумби: яке покарання призначили

У липні цього року у Павлограді чоловік та жінка вкрали 5 кущів троянд, висаджених на клумбі біля автостанції.
Містяни поклали кущі у багажник велосипеда та хотіли поїхати, але в цей момент їх затримав екіпаж поліції.
Як з’ясувалося, пара вкрала 4 кущі чайно-гібридних троянд вартістю 369 грн та однин кущ бордюрних троянд за 93 грн.
Про це йдеться у рішенні Павлоградського міськрайонного суду.
За законами воєнного часу крадіям загрожувало покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі. Але вони уклали угоду з прокурором і отримали по одному року умовного терміну.
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