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  • У Павлограді судили пару, яка вкрала троянди з клумби: яке покарання призначили

У Павлограді судили пару, яка вкрала троянди з клумби: яке покарання призначили

Сьогодні 14:56
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Вартість троянд, які вкрали містяни, становить 462 гривні.

Новости Днепра про У Павлограді судили пару, яка вкрала троянди з клумби: яке покарання призначили

У липні цього року у Павлограді чоловік та жінка вкрали 5 кущів троянд, висаджених на клумбі біля автостанції.

Містяни поклали кущі у багажник велосипеда та хотіли поїхати, але в цей момент їх затримав екіпаж поліції.

Як з’ясувалося, пара вкрала 4 кущі чайно-гібридних троянд вартістю 369 грн та однин кущ бордюрних троянд за 93 грн.

Про це йдеться у рішенні Павлоградського міськрайонного суду.

За законами воєнного часу крадіям загрожувало покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі. Але вони уклали угоду з прокурором і отримали по одному року умовного терміну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі судили матір, яка не піклувалася про доньку з інвалідністю.

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Новости Днепра про У Павлограді судили пару, яка вкрала троянди з клумби: яке покарання призначилиУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді судили пару, яка вкрала троянди з клумби: яке покарання призначилиРусский

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