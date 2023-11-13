У Павлограді судили пару, яка вкрала троянди з клумби: яке покарання призначили

Вартість троянд, які вкрали містяни, становить 462 гривні.

У липні цього року у Павлограді чоловік та жінка вкрали 5 кущів троянд, висаджених на клумбі біля автостанції.

Містяни поклали кущі у багажник велосипеда та хотіли поїхати, але в цей момент їх затримав екіпаж поліції.

Як з’ясувалося, пара вкрала 4 кущі чайно-гібридних троянд вартістю 369 грн та однин кущ бордюрних троянд за 93 грн.

Про це йдеться у рішенні Павлоградського міськрайонного суду.

За законами воєнного часу крадіям загрожувало покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі. Але вони уклали угоду з прокурором і отримали по одному року умовного терміну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі судили матір, яка не піклувалася про доньку з інвалідністю.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: