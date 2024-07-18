У Кам’янському районі рецидивіст обікрав будинок військового, поки той воює на фронті

У Кам'янському районі обікрали будинок військового.

Місцевий житель вирішив скористатися тим, що господаря вдома давно немає, і виніс з його будинку цінне майно. Як повідомили в поліції, правоохоронці затримали 35-річного зловмисника.

Подія сталася 18 червня у Верхівцевому. Крадіжку виявила сусідка, яка наглядала за будинком. Жінка потім зв’язалася з господарем домоволодіння, а чоловік звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник пошкодив вхідні двері та зайшов у житловий будинок, звідки викрав майно потерпілого. Крадієм виявився 35-річний раніше судимий житель Кам’янського району.

Пізніше з’ясувалося, що від рук злодія постраждав не тільки військовий, а ще власники дачного будинку в селищі Адамівка.

Викрадене майно правоохоронці повернули власнику.

Крадієві повідомили про підозру за двома статтями – крадіжка та шахрайство.

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