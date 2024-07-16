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Житель Дніпра пограбував два магазини, аби розрахуватися з боргами

16.07.2024 20:47
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Дніпрянин вигадав дивний спосіб повернення боргів.

Новости Днепра про Житель Дніпра пограбував два магазини, аби розрахуватися з боргами

Чоловік виніс з Єви та Варусу парфуми з коньяком на загальну суму 3 691 гривні. Продавши викрадене майно, житель Дніпра хотів розрахуватися з боргами, а залишок витратити на себе. Про це йдеться у вироку Бабушкінського районного суду Дніпропетровська (назву суду не декомунізовано).

Крадіжка сталася ще в липні 2021 року, коли житель Дніпра у магазині «Єва» взяв туалетну воду «Angel Schlesser», об’ємом 125 мл, у кількості 1 штука, вартістю 1 699 гривень.

Наступного тижня у супермаркеті «Варус-11» викрав коньяк «ВС Хеннессі» об’ємом 0,7 л, у кількості 2 штуки за 1 578 гривень.

У березні 2024 року у магазині «Єва-1» чоловік поцупив туалетну воду «Horseball Extreme», об’ємом 100 мл, у кількості 1 штука, вартістю 414 гривень. Однак цього разу крадієві не вдалося залишитися не поміченим.

Під час суду дніпрянин повністю визнав свою вину. Свій вчинок пояснив тим, що продав викрадені речі, певну частину коштів віддав за борг, а інші витратив на свої потреби

Чоловіку обрали покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років, але пом’якшили вирок, замінивши його на 2 роки умовно.

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Новости Днепра про Житель Дніпра пограбував два магазини, аби розрахуватися з боргамиУкраїнська Новости Днепра про Житель Дніпра пограбував два магазини, аби розрахуватися з боргамиРусский

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