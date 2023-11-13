Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі в 4-річної дитини діагностували гепатит А

Сьогодні 14:37
просмотров

У Кривому Розі лабораторно підтвердили випадок гепатиту А.

Новости Днепра про У Кривому Розі в 4-річної дитини діагностували гепатит А

Про це інформує лікарка з Кривого Рогу Світлана Куніцина. 

У приватній лабораторії в Кривому Розі лабораторно підтвердили випадок гепатиту А. За словами медикині, хворобу знайшли у 4-річної дитини. Швидкий тест показав, що у крові пацієнта є антитіла до цього вірусу. 
 
Дитина скаржилася на підвищення температури, нудоту і знебарвлений кал. Лікарка також показала фото тесту та пояснила, що означають позначки на ньому.
 
HAV – це Гепатит А Вірус.
Літера C – це контроль якості тесту, і ми бачимо чіткі смужки, тобто тест працює добре.
Ig M – це антитіла, яки з`являються першими, та Ig G – це антитіла, яки з`являються пізніше, – зазначила лікарка. 
 
За словами медика, смужку на антитіла М видно добре, а на антитіла G – погано. Це вказує на те, що у дитини гострий період вірусного гепатиту А.
 
Лікарка зазначила, що вірусний гепатит А – не тяжка хвороба. Але знати, що вона є у пацієнта важливо
 

Новости Днепра про У Кривому Розі в 4-річної дитини діагностували гепатит А

Новости Днепра про У Кривому Розі в 4-річної дитини діагностували гепатит А

Нагадаємо, раніше у Павлограді зафіксували сімейний випадок захворювання на гепатит, який викликав занепокоєння. Проте наразі спалаху немає. Це все поодинокі випадки, які трапляються щороку. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі в 4-річної дитини діагностували гепатит АУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця
Новини Дніпра
Сьогодні 14:45
Як виглядала реклама у Дніпрі 100 років тому: «відповіли в особисті» та гарантії від продавця

Прогулюючись вулицями сучасного Дніпра раз у раз кидається в очі…

Як мешканці Дніпра можуть отримати відшкодування за понівечене погодою майно
Новини Дніпра
Сьогодні 13:45
Як мешканці Дніпра можуть отримати відшкодування за понівечене погодою майно

У Дніпрі можна отримати компенсацію за пошкоджене об'єктами благоустрою комунальної…

У Дніпрі на переході авто збило літню жінку: відео моменту
Новини Дніпра
Сьогодні 13:30
У Дніпрі на переході авто збило літню жінку: відео моменту

Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Як виглядають найдешевші квартири в оренду у різних районах Дніпра: ціни від 4 тис грн за трикімнатну (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:53
Як виглядають найдешевші квартири в оренду у різних районах Дніпра: ціни від 4 тис грн за трикімнатну (ФОТО)

Винайняти дешеву квартиру у Дніпрі, щоб при цьому в ній…

Наверх