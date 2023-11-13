У Кривому Розі в 4-річної дитини діагностували гепатит А

Про це інформує лікарка з Кривого Рогу Світлана Куніцина.
HAV – це Гепатит А Вірус.Літера C – це контроль якості тесту, і ми бачимо чіткі смужки, тобто тест працює добре.Ig M – це антитіла, яки з`являються першими, та Ig G – це антитіла, яки з`являються пізніше, – зазначила лікарка.
Нагадаємо, раніше у Павлограді зафіксували сімейний випадок захворювання на гепатит, який викликав занепокоєння. Проте наразі спалаху немає. Це все поодинокі випадки, які трапляються щороку.
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