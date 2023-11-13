У Кривому Розі в 4-річної дитини діагностували гепатит А

У Кривому Розі лабораторно підтвердили випадок гепатиту А.

Про це інформує лікарка з Кривого Рогу Світлана Куніцина.

У приватній лабораторії в Кривому Розі лабораторно підтвердили випадок гепатиту А. За словами медикині, хворобу знайшли у 4-річної дитини. Швидкий тест показав, що у крові пацієнта є антитіла до цього вірусу.

Дитина скаржилася на підвищення температури, нудоту і знебарвлений кал. Лікарка також показала фото тесту та пояснила, що означають позначки на ньому.

HAV – це Гепатит А Вірус. Літера C – це контроль якості тесту, і ми бачимо чіткі смужки, тобто тест працює добре. Ig M – це антитіла, яки з`являються першими, та Ig G – це антитіла, яки з`являються пізніше, – зазначила лікарка.

За словами медика, смужку на антитіла М видно добре, а на антитіла G – погано. Це вказує на те, що у дитини гострий період вірусного гепатиту А.

Лікарка зазначила, що вірусний гепатит А – не тяжка хвороба. Але знати, що вона є у пацієнта важливо

Нагадаємо, раніше у Павлограді зафіксували сімейний випадок захворювання на гепатит, який викликав занепокоєння. Проте наразі спалаху немає. Це все поодинокі випадки, які трапляються щороку.

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