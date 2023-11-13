В Павлограде судили пару, которая украла розы из клумбы: какое наказание назначили

Стоимость роз, которые украли горожане, составляет 462 гривны.

В июле этого года в Павлограде мужчина и женщина украли пять кустов роз, высаженных на клумбе возле автостанции.

Горожане положили кусты в багажник велосипеда и хотели уехать, но в этот момент их задержал экипаж полиции.

Как выяснилось, пара украла 4 куста чайно-гибридных роз стоимостью 369 грн и один куст бордюрных роз за 93 грн.

Об этом говорится в решении Павлоградского горрайонного суда.

По законам военного времени горожанам грозило наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако они заключили соглашение с прокурором и получили по одному году условного срока.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге судили мать, которая не заботилась о дочери с инвалидностью.

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