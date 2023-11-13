В Павлограде судили пару, которая украла розы из клумбы: какое наказание назначили

В июле этого года в Павлограде мужчина и женщина украли пять кустов роз, высаженных на клумбе возле автостанции.
Горожане положили кусты в багажник велосипеда и хотели уехать, но в этот момент их задержал экипаж полиции.
Как выяснилось, пара украла 4 куста чайно-гибридных роз стоимостью 369 грн и один куст бордюрных роз за 93 грн.
Об этом говорится в решении Павлоградского горрайонного суда.
По законам военного времени горожанам грозило наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако они заключили соглашение с прокурором и получили по одному году условного срока.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге судили мать, которая не заботилась о дочери с инвалидностью.
Читайте также:
Автор:
Будут судить "пастора" из Кривого Рога, который незаконно переправлял мужчин…
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Волонтер из Никополя рискует жизнью, чтобы ходить кормить кошек, живущих…
Это стало массовым явлением.
Прогуливаясь улицами современного Днепра то и дело в глаза бросается большое количество бигбордов с рекламой. Каждый производитель старается продемонстрировать лучшие стороны своего товара. Конструкции с рекламой размещаются обычно у дорог, а на тротуарах можно встретить тех, кто сам является «ходячей»…
В Днепре можно получить компенсацию за поврежденное объектами благоустройства коммунальной собственности и их элементами имущество.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Снять дешевую квартиру в Днепре, чтобы при этом в ней был новый ремонт и хорошая мебель – задача не реальная. Те, кто хочет сэкономить и ищет в аренду дешевое жилье должны либо жертвовать комфортом в такой квартире – там может…
В Днепре прокуратура разбиралась по реконструкции "Метеора".
Ужасный инцидент произошел вчера вечером, 12 ноября, на Донецком шоссе.
Похоже, в Днепре в этом году установят главную елку.
Будут судить "пастора" из Кривого Рога, который незаконно переправлял мужчин за границу.
Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Зима близко!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!