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У Дніпрі скасували рахунки за газ мешканцям одного із будинків

Сьогодні 15:40
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У Дніпрі скасували рахунки за газ мешканцям зруйнованих квартир.

Новости Днепра про У Дніпрі скасували рахунки за газ мешканцям одного із будинків

Мова йде про власників квартир у частково зруйнованому будинку на Набережній Перемоги, куди у січні 2023 року влучила російська ракета. Як виявилося, мешканці помешкань, яких вже не існує, отримували рахунки за газ. 

Про це розповів нардеп Дмитро Кисилевський на своїй Facebook-сторінці. 

“Дніпрогаз” упродовж кількох місяців незаконно виставляв рахунки мешканцям зруйнованих квартир. Люди не могли користуватися газом, але платіжки отримували справно. 

Новости Днепра про У Дніпрі скасували рахунки за газ мешканцям одного із будинків

Крім цього, АТ “Дніпрогаз” скасувало надмірно нараховані об’єми природного газу кільком жителям будинку по пр. Миру 37 (Лівобережний-3). 

Нагадаємо, 14 січня 2023 року в будинок на Набережній Перемоги влучила ракета. Тоді повністю зруйнувався один під’їзд та були пошкоджені десятки квартир. Через російський удар загинуло 46 людей, ще понад 80 постраждали.

Наразі вже завершили відновлення частини багатоповерхівки, яка вціліла після удару. Крім цього, згодом на місці знищеного під’їзду хочуть встановити меморіал, проти якого нещодавно виступили жителі будинку

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Новости Днепра про У Дніпрі скасували рахунки за газ мешканцям одного із будинківУкраїнська

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