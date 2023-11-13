У Дніпрі розпродавали кабінет Кирила Буданова: що погодився віддати очільник ГУР

У Дніпрі на благодійному аукціоні продавали речі з кабінету головного розвідника України.

Кабінет головного розвідника України та очільника ГУР Кирила Буданова завжди прискіпливо вивчають. Жаба в акваріумі стала всеукраїнським мемом, а карту, де поділена РФ обговорювали навіть російські пропагандисти.

У Дніпрі провели благодійний аукціон під час якого розігрували речі з кабінету Буданова, про це повідомляє Dnepr.info з посиланням на Суспільне.

Вторговані кошти витратять на потреби Головного управління розвідки, зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Скоріше за все це будуть автівки та інші транспортні засоби.

Що продали?

Лотів було вісім. Кожен із них мав свою передісторію. До прикладу, розігрували мапу України, зроблену із ясеня, де зображена “Мрія”. Також за гроші віддавали два світильники, один із яких оздоблений гільзою, яку віддали очільнику ГУР з передової.

Більшість лотів вартували від 50 тисяч гривень. Найдорожчий починали розігрувати з 2 мільйонів. Це сувенір, який виготовили з трофейного танку. Його Буданову подарували волонтери. Існує тільки три екземпляри, один зберігався у кабінеті очільника ГУР, два інші – у президента Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Найдорожчий лот віддали за 4 млн.

Розігрували також NLAW, яким підбили російський танк Т-90. Цей лот також продали дорого – за 3 мільйони. Усього під час аукціону вдалося зібрати 11 млн гривень.

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