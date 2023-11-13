Тепер тільки на свята: салат з яких овочів може “розорити” мешканців Дніпра

У Дніпрі ростуть ціни на популярні овочі.

Після закінчення сезону та початку холодів більшість овочів помітно зросла в ціні. Це стосується звичних для українців помідорів та огірків. Наразі найпростіший салат сильно вдарить по кишені середньостатистичної родини.

Найменша ціна на огірки – 70 гривень. За помідори мінімально просять 44 гривень, але це другосортні “побиті життям” томати. У середньому вартість огірків складає 80 гривень. Помідорів так само – 80-85 гривень.

Дуже зріс у ціні солодкий перець. За кілограм просять від 100 гривень.

На фото ціни у одному із супермаркетів Дніпра. Вартість овочів у інших відомих магазинах на такому ж рівні.

Проте, як зазначають експерти порталу EastFruit, тепличні овочі скоро можуть впасти в ціні. Стрімке подорожчання зафіксоване минулого тижня дуже вдарило по рівню збуту, тож через накопичення товару на складах, його скоро доведеться розпродувати, щоб не викинути харчі на смітник.

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