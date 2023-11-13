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Тепер тільки на свята: салат з яких овочів може “розорити” мешканців Дніпра

Сьогодні 22:07
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У Дніпрі ростуть ціни на популярні овочі.

Новости Днепра про Тепер тільки на свята: салат з яких овочів може

Після закінчення сезону та початку холодів більшість овочів помітно зросла в ціні. Це стосується звичних для українців помідорів та огірків. Наразі найпростіший салат сильно вдарить по кишені середньостатистичної родини. 

Найменша ціна на огірки – 70 гривень. За помідори мінімально просять 44 гривень, але це другосортні “побиті життям” томати. У середньому вартість огірків складає 80 гривень. Помідорів так само – 80-85 гривень. 

Дуже зріс у ціні солодкий перець. За кілограм просять від 100 гривень. 

На фото ціни у одному із супермаркетів Дніпра. Вартість овочів у інших відомих магазинах на такому ж рівні. 

Проте, як зазначають експерти порталу EastFruit, тепличні овочі скоро можуть впасти в ціні. Стрімке подорожчання зафіксоване минулого тижня дуже вдарило по рівню збуту, тож через накопичення товару на складах, його скоро доведеться розпродувати, щоб не викинути харчі на смітник. 

Новости Днепра про Тепер тільки на свята: салат з яких овочів може

Новости Днепра про Тепер тільки на свята: салат з яких овочів може

Новости Днепра про Тепер тільки на свята: салат з яких овочів може

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