У Дніпрі за один день двічі “мінували” всі школи: правоохоронці обстежили 261 об’єкт

"Мінери" знову активізувалися.

Учора, 13 листопада, до поліції надійшло три повідомлення про замінування у Дніпрі: двічі про замінування всіх шкіл, ще одне повідомлення було про замінування Дніпровського ліцею №145.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці два рази перевірили по 130 шкіл, а також обстежили ліцей. Загалом протягом доби було обстежено 261 об’єкт.

Жодних вибухових предметів поліцейські не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про «мінування», — Лубінець.

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