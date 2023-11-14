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  • За тиждень на Дніпропетровщині 235 чоловік загриміли у лікарню з COVID, 7 людей померли

За тиждень на Дніпропетровщині 235 чоловік загриміли у лікарню з COVID, 7 людей померли

Сьогодні 15:55
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У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність зросла на 13,6%.

Новости Днепра про За тиждень на Дніпропетровщині 235 чоловік загриміли у лікарню з COVID, 7 людей померли

З 6 до 12 листопада на Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 1643 людини, з них діти до 17 років – 247 осіб. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність зросла на 13,6% (з 30 жовтня до 5 листопада в регіоні захворіли на COVID-19 1446 людей).

Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За звітний тиждень до лікарень з коронавірусом госпіталізували 235 чоловік, зокрема чотирьох пацієнтів направили до відділень реанімації та інтенсивної терапії.

На жаль, також зареєстровано 7 летальних випадків через цю хворобу – це люди похилого віку, які мали супутні захворювання та не були щеплені проти COVID-19.

Будь ласка, дбайте про своє здоров’я, не забувайте про профілактику та щеплення.

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Новости Днепра про За тиждень на Дніпропетровщині 235 чоловік загриміли у лікарню з COVID, 7 людей померлиУкраїнська

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