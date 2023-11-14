За тиждень на Дніпропетровщині 235 чоловік загриміли у лікарню з COVID, 7 людей померли

З 6 до 12 листопада на Дніпропетровщині на коронавірус захворіли 1643 людини, з них діти до 17 років – 247 осіб. У порівнянні із попереднім тижнем захворюваність зросла на 13,6% (з 30 жовтня до 5 листопада в регіоні захворіли на COVID-19 1446 людей).
Про це повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За звітний тиждень до лікарень з коронавірусом госпіталізували 235 чоловік, зокрема чотирьох пацієнтів направили до відділень реанімації та інтенсивної терапії.
На жаль, також зареєстровано 7 летальних випадків через цю хворобу – це люди похилого віку, які мали супутні захворювання та не були щеплені проти COVID-19.
Будь ласка, дбайте про своє здоров’я, не забувайте про профілактику та щеплення.
Читайте також:
Автор:
На місце події викликали рятувальників та поліцейських.
Стало відомо, чим закінчилася історія родини з Кривого Рогу, де…
Також на користь потерпілих із засудженого стягнуто моральну шкоду у…
Постраждалий в лікарні в стані середньої тяжкості.