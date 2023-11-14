В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 14 ноября, в Кривом Роге в 14:00 прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

В 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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