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В одному із міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух

Сьогодні 10:51
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про В одному із міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух

Сьогодні, 14 листопада, у Кривому Розі о 14:00 пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

О 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про В одному із міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибухУкраїнська

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