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  • Назавжди 20: поблизу Вербового загинув солдат ЗСУ Іван Бондарчик з Дніпропетровщини

Назавжди 20: поблизу Вербового загинув солдат ЗСУ Іван Бондарчик з Дніпропетровщини

Сьогодні 09:35
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Вічна слава!

Новости Днепра про Назавжди 20: поблизу Вербового загинув солдат ЗСУ Іван Бондарчик з Дніпропетровщини

1 листопада 2023 року у бою з російськими окупантами поблизу н. п. Вербове Запорізької області загинув старший солдат ЗСУ Іван Бондарчик. Йому було 20 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

Іван служив на посаді водія десантно-штурмового відділення десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

Вічні слава, пам’ять і шана Герою!

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Новости Днепра про Назавжди 20: поблизу Вербового загинув солдат ЗСУ Іван Бондарчик з ДніпропетровщиниУкраїнська

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