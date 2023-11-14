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  • Навсегда 20: возле Вербового погиб солдат ВСУ Иван Бондарчик с Днепропетровщины

Навсегда 20: возле Вербового погиб солдат ВСУ Иван Бондарчик с Днепропетровщины

Сегодня 09:35
просмотров

Вечная слава!

Новости Днепра про Навсегда 20: возле Вербового погиб солдат ВСУ Иван Бондарчик с Днепропетровщины

1 ноября 2023 года в бою с российскими оккупантами возле н. п. Вербовое Запорожской области погиб старший солдат ВСУ Иван Бондарчик. Ему было 20 лет.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Иван служил на должности водителя десантно-штурмового отделения десантно-штурмового батальона одной из воинских частей.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина.

Вечные слава и память Герою!

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