Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А

В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

У двух человек в Павлограде обнаружили гепатит А, еще у одного человека – диагноз уточняют.

Беспокойство вызвал случай семейного заболевания гепатитом А в Павлограде, — отметил Николай Лукашук.

Несмотря на это вспышки заболевания гепатитом А в области нет. При лабораторных исследованиях питьевой воды возбудитель вирусного гепатита А также не обнаружен.

За этот год в области выявлено 32 случая, что не превышает показатели прошлых лет, уверяет глава облсовета. Сходные показатели были в 2021, когда за год выявили 34 случая. В прошлом году гепатитом А заболели 14 человек.

Напомним, ранее в Минздраве прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гепатитом А.

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