Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
У двух человек в Павлограде обнаружили гепатит А, еще у одного человека – диагноз уточняют.
Беспокойство вызвал случай семейного заболевания гепатитом А в Павлограде, — отметил Николай Лукашук.
Несмотря на это вспышки заболевания гепатитом А в области нет. При лабораторных исследованиях питьевой воды возбудитель вирусного гепатита А также не обнаружен.
За этот год в области выявлено 32 случая, что не превышает показатели прошлых лет, уверяет глава облсовета. Сходные показатели были в 2021, когда за год выявили 34 случая. В прошлом году гепатитом А заболели 14 человек.
Напомним, ранее в Минздраве прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гепатитом А.
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