Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А

Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А

Сегодня 14:00
просмотров

В Павлограде зафиксировали случай заболевания Гепатитом А.

Новости Днепра про Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом А

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

У двух человек в Павлограде обнаружили гепатит А, еще у одного человека – диагноз уточняют.

Беспокойство вызвал случай семейного заболевания гепатитом А в Павлограде, — отметил Николай Лукашук.

Несмотря на это вспышки заболевания гепатитом А в области нет. При лабораторных исследованиях питьевой воды возбудитель вирусного гепатита А также не обнаружен.

За этот год в области выявлено 32 случая, что не превышает показатели прошлых лет, уверяет глава облсовета. Сходные показатели были в 2021, когда за год выявили 34 случая. В прошлом году гепатитом А заболели 14 человек.

Напомним, ранее в Минздраве прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гепатитом А.

Читайте также:

Новости Днепра про Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом АУкраїнська Новости Днепра про Вызывает беспокойство: в Павлограде зафиксировали случай семейного заболевания гепатитом АРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление

В понедельник, 6 ноября, школьники Днепра вернулись за парты после…

По улицам Днепра ездил автомобиль, который находится в розыске Интерпола
Новости Днепра
Сегодня 09:30
По улицам Днепра ездил автомобиль, который находится в розыске Интерпола

В воскресенье, 5 ноября, в Шевченковском районе патрульные остановили автомобиль…

На Днепропетровщине во время пожара чуть не погибли женщина и двое детей
Новости Днепра
Сегодня 09:00
На Днепропетровщине во время пожара чуть не погибли женщина и двое детей

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 16-летнего парня
Новости Днепра
Сегодня 08:25
Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 16-летнего парня

Нужна ваша помощь!

Последние новости

Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник
Гостей встречает стоя: в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник

Юбиляра поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Сегодня 13:31
6
просмотров
Дорофеева попала в скандал из-за сорванного концерта в Кривом Роге, где люди ее ждали два часа
Дорофеева попала в скандал из-за сорванного концерта в Кривом Роге, где люди ее ждали два часа

Певица столкнулась с волной хейта.

Сегодня 13:29
0
просмотров
Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона
Сколько можно заработать на старых игрушка в Днепре: продают пупсов, киндеры, наборы «Хеппи-Мил» и старого Карлсона

Найдя старые игрушки на антресолях или в самом дальнем углу шкафа не спешите их выкидывать. На том, что собирали или чем игрались десятки лет назад можно заработать. Сумма зависит от состояния игрушки, ее возраста и популярности в былое время.

Сегодня 13:07
3
просмотров
В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз
В Днепре спасают 16-летнего парня, в руках которого взорвался советский противогаз

В Никополе травмировался подросток, пытавшийся открыть старый противогаз.

Сегодня 11:24
7
просмотров
Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию
Остановка Никопольского завода ферросплавов: на предприятии разъяснили ситуацию

На Никопольщине приостанавливает работу еще одно важное предприятие.

Сегодня 10:28
5
просмотров
Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление
Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление

В понедельник, 6 ноября, школьники Днепра вернулись за парты после каникул.

Сегодня 10:00
6
просмотров
По улицам Днепра ездил автомобиль, который находится в розыске Интерпола
По улицам Днепра ездил автомобиль, который находится в розыске Интерпола

В воскресенье, 5 ноября, в Шевченковском районе патрульные остановили автомобиль Volkswagen.

Сегодня 09:30
11
просмотров
На Днепропетровщине во время пожара чуть не погибли женщина и двое детей
На Днепропетровщине во время пожара чуть не погибли женщина и двое детей

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Сегодня 09:00
6
просмотров
Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 16-летнего парня
Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 16-летнего парня

Нужна ваша помощь!

Сегодня 08:25
3
просмотров
За ночь враг трижды атаковал Днепропетровщину: поврежден храм, есть пострадавший
За ночь враг трижды атаковал Днепропетровщину: поврежден храм, есть пострадавший

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 07:45
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх