Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление

Родителей очень волнует вопрос, когда в учебных заведениях включат отопление.
Как сообщила Ксения Сушко, директор департамента гуманитарной политики горсовета, отопительный сезон начнут тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов по меньшей мере 3 суток.
Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета предоставил коммунальному предприятию КП «Теплоэнерго», которое обеспечивает отопление в городе, перечень заведений, которые работают офлайн (те, которые имеют укрытия) для первоочередного подключения. На сегодняшний день это 27 садиков и 106 школ. Понятно, что многое будет зависеть от ситуации с энергосистемой. Тепловые котельные работают от электропитания, так что если энергосистема будет работать нормально, заведения будут обеспечены теплом, – отметила Сушко.
Напомним, ранее мы писали, что в школах Днепра с понедельника кардинально изменится питание учеников: паста «Карбонара» и курица в соусе терияки.
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