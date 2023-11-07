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Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление

Сегодня 10:00
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В понедельник, 6 ноября, школьники Днепра вернулись за парты после каникул.

Новости Днепра про Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление

Родителей очень волнует вопрос, когда в учебных заведениях включат отопление.

Как сообщила Ксения Сушко, директор департамента гуманитарной политики горсовета, отопительный сезон начнут тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов по меньшей мере 3 суток.

Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета предоставил коммунальному предприятию КП «Теплоэнерго», которое обеспечивает отопление в городе, перечень заведений, которые работают офлайн (те, которые имеют укрытия) для первоочередного подключения. На сегодняшний день это 27 садиков и 106 школ. Понятно, что многое будет зависеть от ситуации с энергосистемой. Тепловые котельные работают от электропитания, так что если энергосистема будет работать нормально, заведения будут обеспечены теплом, – отметила Сушко.

Новости Днепра про Стало известно, когда в школах Днепра включат отопление

Напомним, ранее мы писали, что в школах Днепра с понедельника кардинально изменится питание учеников: паста «Карбонара» и курица в соусе терияки.

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