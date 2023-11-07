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На Днепропетровщине во время пожара чуть не погибли женщина и двое детей

Сегодня 09:00
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Новости Днепра про На Днепропетровщине во время пожара чуть не погибли женщина и двое детей

Фото условное.

Вчера, 6 ноября, в 22:21 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Озерная поселка Широкое Криворожского района.

Спасатели оперативно прибыли на место, там они выяснили, что на территории частного домовладения горит одноэтажный жилой дом.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Во время проведения разведки ГСЧС-ники обнаружили в доме 34-летнюю женщину и двоих детей – 12-летнюю девочку и 3-летнего мальчика. Их вывели на свежий воздух.

Пожар локализовали в 22:38 и ликвидировали в 22:48. Огонь повредил вещи домашнего обихода в доме на площади 2 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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